قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه، ثباتًا وذلك في  أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 22-2-2026  وهو رابع أيام شهر رمضان المعظم.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار 

سجل آخر تحديث لـ بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، ميد بنك، سايب..

سعر الدولار مقابل الجنيه

استمرار الاستقرار 

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم علي مستوي 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

البنوك تبدأ عملها اليوم

وخلال الساعات القلائل القادمة؛ تبدأ البنوك في مصر عملها بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين بمناسبة انتهاء مهلة الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

إجازة البنوك

كان البنك المركزي قد اصدر قرارا يوم الخميس الماضي بتعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مستوي الفروع الادارات العليا بمدن ومناطق الجمهورية.

الدولار مستقر

علي مدار 3 أيام سابقة شهد سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني ، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهلي المصري".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، ميد بنك، سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار

ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة

وارتفعت طلبات الإكتتابات المقبولة في أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 89.5 مليار جنيه تضمنت 3095 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ولجأ البنك المركزي المصري لبيع أذون خزانة من أجلي 182و 364 يومًا لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت جملة طلبات الشراء على أجل 364 يوما بقيمة 59.303 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه مستهدفة.

ووصل إجمالي الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين  2315 طلبًا مقبولًا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 22.8% وأعلي سعر بنسبة 22.94%  وأقل سعر بنسبة20.001%.

وبلغ حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يومًا بقيمة 30.173 مليار جنيه تضمن 1590 طلبًا مقبولًأ من المستثمرين.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبولة إلى 23.9% وأعلي سعر بنسبة 24.02% وأقل سعر بنسبة 22.5%.

البنك المركزي

طرح أذون خزانة

اعلن البنك المركزي المصري عن رفع حجم استهداف طرح أدوات دين محلية من أذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 5 مليارات جنيه بما يعادل 105.13 مليون دولار .

وبحسب نشرة البنك المركزي المصري والتي تضمنت طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يومًا لصالح وزارة المالية بغرض تمويل احتياجات الحكومة.

تلجأ وزارة المالية بصورة دورية لبيع أذون خزانة بالمزاد العلني عبر البنك المركزي المصري للوفاء بالاحتياجات التمويلية الخاصة بالخزانة العامة.

تفاصيل البيع

وفقًا لما يستهدفه البنك المركزي المصري من تقليص لحجم طرح أذون خزانة تتضمن أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه بما يعادل 106.9 مليون دولار عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي حددت بيع أذون في مزاد من المقرر تنظيمه صباح اليوم بقيمة إجمالية تقدر بـ 70 مليار جنيه، وتساوي 1.6 مليار دولار؛ بهدف تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد