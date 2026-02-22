سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه لا يخاف من انقلاب جمهور نادٍ بعينه، سواء جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك، موضحًا أن المواقف تتغير وأنه تعرّض لحالات رضا وغضب من الجانبين، قائلًا: " جمهور الزمالك زعل مني وقلب عليا، جمهور الأهلي زعل مني وقلب عليا".

حالة مطلقة في ردود الأفعال

وشدد سيف زاهر، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أنه لا توجد حالة مطلقة في ردود الأفعال، مؤكدًا أن طبيعة عمله الإعلامي تفرض عليه الحديث بموضوعية.

إمكانية الوقوع في الخطأ

وأشار سيف زاهر إلى أنه قد يُغضب جمهور فريق ما أو إدارة نادي ما عندما لا يكون الفريق في مستواه، لكنه يرى أن ذلك جزء من المهنة، مضيفًا: "أنا بخاف من نفسي لو غلطت، معيار القلق لدي يرتبط فقط بإمكانية الوقوع في الخطأ، وليس برد فعل الجمهور".

وأوضح سيف زاهر أنه لا يخشى زعل أي جمهور، وأن الخوف ليس في قاموسه المهني، وأنه في حال الخطأ يبادر بالاعتذار دون تردد، مؤكدًا أن الاعتذار واجب إذا كان مخطئًا، أما إذا كان واثقًا من صحة موقفه فلا يتأثر بالهجوم أو الانتقادات.