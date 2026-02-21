قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

الفقيد
الفقيد
همت الحسينى

كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم بأندية القمة والمشاهير  ولم لا فالدقهلية أنجبت لاعبين مشاهير لعبوا لأندية القمة. 

كانت أحلامه كبيرة فقد كان لاعب صغيرا مميزا كان معتصم زكريا محروس طالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الشهيد احمد حسين للغات متفوقا وكان ايضا رياضيا مميزا حيث انضم  إلى نادى  العمال بمدينة المنصورة لكرة القدم لفريق تحت 15عاما

لقبوه بالحريف لمهاراته العالية ولعب لنادى العمال

 احلامه كانت كثيرة  فسنه صغيرة وأهدافه متعددة  ' لم يمنعه ذلك من ان يحقق ما يتمنى فالتحق بنادي العمال  وعنده امل كبير بأن يصبح لاعبا في الانديه الشهيرة. 

كان معتصم زكريا محروس 14 عاما يقوم بمساعده عدد من الاشخاص بتوزيع وجبات الافطار على الماره والمسافرين قبل الافطار على احد الطرق السريعة بمدينة المنصورة ولكن الاقدار لم تسمح له ولقي مصرعه إثر حادث أليم   وسط حالة من البكاء والحزن سادت الجميع.

حادث اليم أنهى حياته أثناء توزيعه وجبات رمضان 

 وشيع اهالي مدينة المنصوره جثمان الشاب حيث ساد الجنازة  الدموع والحزن على رحيله . 

واكد اقارب اللاعب واصدقائه انه كان يحافظ على صلاته وكان متدينا وكان يحب فعل الخير وكان يساهم في إعداد الوجبات حيث دفع مبلغا كان يقوم بتجهيزه مع اصدقائه لعمل الوجبات وتوزيعها على المارة لينال الثواب والاجر.

كان يحلم باللعب لأندية. القمة .

 واكد اصدقاءه انه كان لاعبا مميزا وكان يمتلك مهارات متعدده وكان يطلق عليه" الحريف" نظرا  المهاراته العاليه وتنبأ له مدربوه  بأنه سيكون لاعبا  كبير عندما يلعب  بأى ناد  شهير. 

. وكانت مديرية امن الدقهليه قد تلقت إخطارا  من شرطة  النجدة بمصرع شاب يدعى معتصم زكريا محروس 14 عاما طالب بمدرسة الشهيد احمد حسين اثناء قيامه بتوزيع وجبات الافطار قبل أذان المغرب إثر تعرضه لحادث حيث صدمته سيارة وادى ذلك الى مصرعه على الفور حيث كان يقوم بتوزيع الوجبات على الطريق السريع .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث  وتم نقل الطالب الى مستشفى المنصورة وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

الدقهليه المنصوره لاعب نادى العمال وجبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

مي سليم مع يمنى البدراوي

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

أرخص 5 سيارات

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد