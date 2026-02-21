على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم بأندية القمة والمشاهير ولم لا فالدقهلية أنجبت لاعبين مشاهير لعبوا لأندية القمة.

كانت أحلامه كبيرة فقد كان لاعب صغيرا مميزا كان معتصم زكريا محروس طالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الشهيد احمد حسين للغات متفوقا وكان ايضا رياضيا مميزا حيث انضم إلى نادى العمال بمدينة المنصورة لكرة القدم لفريق تحت 15عاما

لقبوه بالحريف لمهاراته العالية ولعب لنادى العمال

احلامه كانت كثيرة فسنه صغيرة وأهدافه متعددة ' لم يمنعه ذلك من ان يحقق ما يتمنى فالتحق بنادي العمال وعنده امل كبير بأن يصبح لاعبا في الانديه الشهيرة.

كان معتصم زكريا محروس 14 عاما يقوم بمساعده عدد من الاشخاص بتوزيع وجبات الافطار على الماره والمسافرين قبل الافطار على احد الطرق السريعة بمدينة المنصورة ولكن الاقدار لم تسمح له ولقي مصرعه إثر حادث أليم وسط حالة من البكاء والحزن سادت الجميع.

حادث اليم أنهى حياته أثناء توزيعه وجبات رمضان

وشيع اهالي مدينة المنصوره جثمان الشاب حيث ساد الجنازة الدموع والحزن على رحيله .

واكد اقارب اللاعب واصدقائه انه كان يحافظ على صلاته وكان متدينا وكان يحب فعل الخير وكان يساهم في إعداد الوجبات حيث دفع مبلغا كان يقوم بتجهيزه مع اصدقائه لعمل الوجبات وتوزيعها على المارة لينال الثواب والاجر.

كان يحلم باللعب لأندية. القمة .

واكد اصدقاءه انه كان لاعبا مميزا وكان يمتلك مهارات متعدده وكان يطلق عليه" الحريف" نظرا المهاراته العاليه وتنبأ له مدربوه بأنه سيكون لاعبا كبير عندما يلعب بأى ناد شهير.

. وكانت مديرية امن الدقهليه قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب يدعى معتصم زكريا محروس 14 عاما طالب بمدرسة الشهيد احمد حسين اثناء قيامه بتوزيع وجبات الافطار قبل أذان المغرب إثر تعرضه لحادث حيث صدمته سيارة وادى ذلك الى مصرعه على الفور حيث كان يقوم بتوزيع الوجبات على الطريق السريع .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وتم نقل الطالب الى مستشفى المنصورة وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.