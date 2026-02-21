قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
أخبار البلد

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

انستا باي InstaPay
انستا باي InstaPay
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حدود السحب والتحويل لتطبيق انستا باي InstaPay ، وتفاصيل حدود المعاملات اليومية والشهرية، خاصة في ضوء التحديثات الأخيرة التي تستهدف تعزيز مرونة إدارة السيولة النقدية.

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

انستا باي InstaPay

ميزة جديدة لمعرفة حدود التحويل

أعلنت الشركة المشغلة للتطبيق، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على حدود التحويل الخاصة بهم خلال ثوان معدودة، بما يساعد على إدارة الأموال بكفاءة أعلى، ويدعم مستويات الشفافية والأمان أثناء تنفيذ المعاملات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، ومنح العملاء تحكما أكبر في معاملاتهم اليومية والشهرية، من خلال أدوات ذكية تسهم في متابعة العمليات المالية بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأكدت أن تصميم الميزة الجديدة راعى احتياجات المستخدمين المتزايدة لإدارة أموالهم بمرونة، بما يعكس التزام التطبيق بتحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة ودعم معايير الأمان في الخدمات المصرفية الرقمية.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

يمكن إجراء تحويل لحظي من الخارج عبر الخطوات التالية:

1- توجه الشخص الراغب في التحويل إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال خارج مصر.
2- طلب تنفيذ تحويل لحظي وتحديد قيمة المبلغ المراد إرساله.
3- إدخال رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بالمحفظة البنكية أو البطاقة.
4- يتم تحويل المبلغ بالجنيه المصري وإيداعه مباشرة في حساب المستفيد.

انستا باي InstaPay

حدود السحب والتحويل عبر التطبيق

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق تعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق إنستا باي، وفقا للقواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتضمنت الحدود الجديدة ما يلي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70000 جنيه.
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية 120000 جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية 400000 جنيه.

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين تيسير الاستخدام وضمان الرقابة والأمان في تنفيذ المعاملات الرقمية.

ما هو تطبيق إنستا باي

يعد إنستا باي تطبيقا يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى حساباتهم البنكية المختلفة، وتنفيذ التحويلات المالية بشكل لحظي عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

انستا باي InstaPay

أبرز خدمات ومميزات التطبيق

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات والمزايا، من بينها:

ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد.
تنفيذ تحويلات مالية لحظية على مدار الساعة.
متابعة حدود المعاملات اليومية والشهرية بسهولة.
تعزيز مستويات الأمان والشفافية في تنفيذ العمليات.

ويأتي التوسع في خدمات إنستا باي في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تطوير منظومة الشمول المالي وتيسير المعاملات للمواطنين.

