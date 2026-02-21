حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وجود خطأ ضمن أحداث مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر.

الخطأ المتداول هو قيام مي عمر بالحصول على قرض من البنك بقيمة 200 ألف جنيه، بضمان معاش والدها، رغم أنها متزوجة، والمعاش يوقف بمجرد زواجها.

لكن الحقيقة أن حوارا دار بين مي عمر وزوجها الذي يلعب دوره أحمد مجدي أخبرته خلاله أنها لم تبلغ المعاشات بزواجها حتى الآن خشية إيقاف المعاش، ما يعني أن هذه النقطة لم تغب عن صناع العمل كما يشاع.

مسلسل الست موناليزا الحلقة 2

تصدر مسلسل الست موناليزا للنجمة مي عمر تريند جوجل بعد النجاح الجماهيري في حلقاته الأولى.

وجاءت الحلقة الثانية تريند على جوجل بسبب احداثها الشيقة والتي حاولت فيها مي عمر الهرب من أحمد مجدي.

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليزا.. مي عمر تهرب من عش الزوجية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليزا بداية اكتشاف موناليزا "مي عمر" لحقيقة حسن "أحمد مجدي"، وأنه ليس شخصا ثريا أو ذا أموال.

وظهر الفنان مصطفى عماد في دور محمود شقيق أحمد مجدي، واعتذر لموناليزا عن عدم حضوره عقد القران بسبب جلسته مع والده توفيق "محمود عزب" الذي يعاني من جلطة.