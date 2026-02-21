أحمد العوضي: "علي كلاي" لا يعتمد على الأكشن فقط.. والمسلسل تجربة مهمة فى حياتي.. وتدربت على الملاكمة حتى احترفتها.. حوار

أحمد العوضي لـ صدى البلد :

"علي كلاي" ليس له علاقة بلاعب الملاكمة الشهير

تدربت على الملاكمة من أجل مشاهد المسلسل واحترفتها

عاد الفنان أحمد العوضي، ليشعل الساحة الدرامية من جديد، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يظل دائما على العمل، وليس على الجدل، وبعد نجاحات متتالية صنع له مكانة خاصة في الدراما الشعبية، يخوض هذا الموسم تجربة جديدة بمسلسل "على كلاي"، الذي يراه خطوة مختلفة ومليئة المفاجآت، ويتحدث العوضي بصراحة عن كواليس العمل، وسر تسمية العمل بهذا الاسم، ورأيه فى المنافسة برمضان الحالي، وكيف ينظر للنقد والحملات الالكترونية، الى جانب مشروعه المقبل فيلم "شمشون ودليلة".

في البداية كيف ترى تجربة مسلسل "على كلاي"؟

أراها تجربة مهمة جدا في مشواري، لانها تقدم الدراما الشعبية بشكل مختلف، والعمل فيه قصة ثرية وصراعات متعددة، وليس معتمدا فقط على الأكشن، بل على الدراما الإنسانية أيضا، وهذا ما شجعني على تقديمه.

هل يمكن اعتبار "على كلاي" امتدادا لما قدمته سابقا في الدراما الشعبية؟

ينتمي للدراما الشعبية، لكنه ليس تكرارا، البطل هنا ليس شابا فقيرا مظلوما، بل امبراطور منطقته، لاعب ملاكمة معروف، وصاحب تجارة كبيرة ويمتلك معرض سيارات، وشخص ناجح وقوي، ولكنه يتعرض لغدر يغير مسار حياته تماما، ومن هنا تبدأ الصراعات الحقيقية.

العمل مليئ بالصراعات مما خلق حالة من الترابط بينه والجمهور منذ الحلقات الأولى.. كيف ترى ذلك ؟

الصراع فى مسلسل "على كلاي" ليس على مستوى واحد، حيث هناك صراع في العمل والتجارة، وصراع أسري، وصراع عاطفي بين على وحبيبته، وذلك إلى جانب مشاهد الأكشن، وهذا التنوع يجعل المسلسل قريبا من كل أفراد الأسرة، وكل مشهد فيه له ثقله وأهميته.

مشاهد الملاكمة لفتت الانتباه مبكرا، كيف كان استعدادك لها ؟

خضعت لتدريبات مكثفة في الملاكمة ورياضات القتال، وليس بهدف الاستعراض، ولكن للوصول الى مستوى احترافي. أردت أن يشعر المشاهد أن ما يراه مباريات حقيقية، وليس مجرد تمثيل، وهذا ما سعيت لتحقيقه.

ظهرت فى أعمال سابقة تقدم بعض مشاهد الملاكمة هل معنى ذلك انك احترفتها ؟

وصلت لمرحلة احترافية في الحركات المطلوبة للعمل، لذلك المباريات التى يتضمنها المسلسل خرجت بصورة دقيقة ومقنعة وحقيقية، وهذا كان مهما بالنسبة لي.

هل له علاقة بالملاكم العالمي محمد علي كلاي؟

لا توجد أي علاقة على الاطلاق، وكما شاهدنا فى الحلقات الأولى أن كل ما يربط بينهما هو اسم فقط، ولكن العمل ليس له علاقة مباشرة من محمد علي كلاي أو سيرته الذاتية كما تردد، والأمر يتوقف عند حد تشبيه علي كلاي فى العمل بالملاكم محمد علي كلاي كونه يتبع أسلوبه فى النزال.

العمل به جانب مليئ بالصراع العاطفى بأكثر من ممثلة.. كيف تراه ؟

عندما قلت ان هناك اربع حسناوات، كنت أقصد الشخصيات النسائية المرتبطة بالبطل بعلاقات حب او زواج، وهن رحمة محسن، يارا السكري، درة، وسارة بركة، فضلا عن مشاركة ريم سامي بدور شقيقتي، ليصبح العدد خمس شخصيات نسائية مؤثرة في الأحداث.

"علي كلاي" يشهد التعاون الثانى مع رحمة ممحسن ولكن هذه المرة كممثلة كيف ترى هذه التجربة؟

رحمة تستحق الفرصة، وهي ممثلة جيدة، والجمهور سيتفاجا بالدور الذي تقدمه وبمدى اتقانها له، وأعتقد أنها ستترك بصمة واضحة في المسلسل.

كيف تنظر الى المنافسة في الموسم الرمضاني؟

لا أشغل نفسي بالمنافسة بقدر انشغالي بتقديم عمل يرضي الجمهور، كل فنان يجتهد بطريقته، وهذا في النهاية يصب في صالح الدراما المصرية، والحكم الحقيقي دائما للجمهور.

كيف تتعامل مع الانتقادات التى توجه عمل الفني تقوم ببطولته بشكل عام ؟

النقد البناء مهم جدا، لانه ينبه الفنان لاخطائه ويساعده على التطور، لكن الحملات الالكترونية والتشويه شيء اخر، والعمل الجيد يفرض نفسه دائما.

وهل هذه الحملات تؤثر على العوضي ؟

لا تؤثر، ربما تكون بضعة آلاف من الحسابات، وهذا رقم ضئيل، والنجاح الحقيقي يقاس برد فعل الجمهور على الأرض.

ماذا عن مشروعاتك المقبلة؟

بعد رمضان أقدم مسلسل بعنوان “الاستاذ”، وهو عمل لمنصات رقمية، وأجسد فيه دور جديد ومختلف بالنسبة لى، ولا ينتمي العمل الى الدراما الشعبية، كما أستعد لاستكمال تصوير فيلم "شمشون ودليلة" مع مي عمر، والذى يعرض في عيد الأضحى.

