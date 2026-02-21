قصة زواج المنتصر بالله من فنانة شهيرة.. وموقف لا ينسى لـ شريهان

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان المنتصر بالله، والذي يعد واحدا من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري، حيث استطاع ان يجمع بين أداء الشخصيات الدرامية وذات الطابع الكوميدي.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970 واشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل " أرابيسك ، أبناء ولكن ، آن الاوان ، ايام المنيرة ، لن امشي ، طريق الامس ، عيون ، راجل وست ستات.

وفي السينما شارك المنتصر بالله في عدد من الافلام منها المغنواتي، الطيب افندي ، التحدي ، الزمن الصعب ، الحدق يفهم ، اسوار المدابغ .. المواطن مصري ، حارة الجوهري ، حتحب وتقب ، ضد الحكومة.

زواج المنتصر بالله

وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات.

وعانى المنتصر بالله، في آخر سنوات من عمره، من إصابته بـ جلطة في المخ، إذ أصيب بها في عام 2008، وابتعد بسببها عن التمثيل لمدة عامين، وحاول بعدها العودة بالمشاركة في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن المرض كان أقوى من إرداته وابتعد تمامًا عن التمثيلة في آخر 10 سنوات من عمره.

وجمع المنتصر بالله عدة مواقف مع كبار الفنانين فأثناء التعاقد على مسرحية "شارع محمد علي" وهي المسرحية الأشهر في مشواره، كان البعض لا يرغب في أن يشارك المنتصر بالله في المسرحية، لكن شريهان هددت بالإنسحاب والإعتذار عن العمل اذا تم الإستغناء عن المنتصر بالله لتقف إلى جواره ليستجيب طاقم العمل لرغبتها كونها البطلة الأساسية وأيضًا لصداقة قوية جمعته بأحمد زكي، والذي كان يزوره في المنزل ويطلب من زوجته أن تعد له الملوخية والحمام، وكان يتناول الملوخية في "المج" وقد علمه أن يتناولها مثله.