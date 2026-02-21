انتهاكات وفظائع.. متمردو السودان يجلبون مرتزقة من أمريكا اللاتينية

قامت قوات المتمردين في السودان بارتكاب فظائع عدة.

أقّر قائد قوّات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، "حميدتي"، في تسجيل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب قوّاته داخل السودان، مشيراً إلى أنهم المسؤولون عن سلاح المسيّرات.

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني استقبل الجمعة قائد قوات الدعم السريع السودانية، في قصر الرئاسة بمدينة عنتيبي جنوب غرب العاصمة كامبالا، وهو أول ظهور دولي له منذ سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، جدد رفضه أي هدنة مع قوات الدعم السريع، بينما تمارس انتهاكات ضد السودانيين.

أضاف البرهان خلال فعاليات ذكرى تحرير أم درمان، أن السودانيين لن يقبلوا أي هدنة، لا تتضمن انسحاب الدعم السريع، وتَجمعهم في مناطق محددة.

أكد رئيس مجلس السيادة، على ضرورة بناء السودان على سلام حقيقي وأرض صلبة، وقال إن الترتيبات تجري، لاستكمال الانتقال، وتكوين المجلس التشريعي.

وتصدى الجيش السوداني لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان .