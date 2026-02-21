القوات الأمريكية تهاجم قاربا لتجار مخدرات وتقتـ.ل 3 أشخاص

أعلنت القوات الأمريكية شن غارة على تجار مخدرات مزعومين في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما أفاد الجيش.

نشرت القيادة الجنوبية الأمريكية أن "فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير نفذت ضربة حركية مميتة على سفينة تديرها منظمات إرهابية مصنفة" على طول طريق واضح لتهريب المخدرات، مضيفة أن "ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات قُتلوا خلال هذه العملية".

تضمن المنشور مقطع فيديو بالأبيض والأسود للغارة يظهر لقطة جوية لقارب قبل قصفه واشتعال النيران فيه.

بدأت الولايات المتحدة باستهداف قوارب التهريب المزعومة في أوائل سبتمبر، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 150 شخصًا في المجموع وتدمير عشرات السفن منذ ذلك الحين.

في عهد الرئيس دونالد ترامب، دأبت الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الضربات دون تقديم أدلة قاطعة على وجود نشاط غير قانوني، مما دفع الخبراء القانونيين إلى إثارة مخاوف من أن تعتبر هذه الوفيات عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

تُعدّ هذه الضربات جزءاً من حملة أصرّت إدارة ترامب على أنها ضرورية لمكافحة تهريب المخدرات.

كما قامت بنشر قوات بحرية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت غارة أسفرت عن القبض على الزعيم اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يقبع مادورو في السجن في الولايات المتحدة بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، والتي دفع ببراءته منها.