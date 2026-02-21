ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول.

وقال الرئيس الأمريكي - عبر منصته "تروث سوشيال" – "إنه شرف عظيم لي أن أوقع، من المكتب البيضوي، تعريفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان؛ وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".

وأفاد البيت الأبيض – في بيان نقلته شبكة سي.إن.إن. الأمريكية اليوم - بأن الإعلان يفرض لمدة 150 يوما، رسوم استيراد بنسبة 10 % من القيمة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وسيبدأ سريان الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات في 24 فبراير، الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي القياسي.

وكان ترامب قد صرح – سابقا - بأنه سيفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% بموجب قانون تجاري يعرف باسم المادة 122.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت – قبل ساعات - عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.

وبعد ذلك، قال ترامب: "لدينا بدائل عظيمة؛ سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها".