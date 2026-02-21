قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
تحقيقات وملفات

صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة

الدورى السعودي
الدورى السعودي

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء السبت إلى العاصمة الرياض حيث تقام واحدة من أقوى قمم الموسم عندما يستضيف الهلال غريمه التقليدي الاتحاد على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين التي حملت هذا الموسم شعار جولة التأسيس

القمة لا تخص طرفيها فقط بل تمتد حساباتها إلى معسكر النصر الذي يخوض مواجهة متزامنة أمام الحزم على ملعب الأول بارك مترقبا أي تعثر للهلال قد يعيده إلى صدارة الترتيب في الدوري السعودي

وفي الدمام يستقبل الخليج نظيره نيوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحسين موقعيهما في جدول الترتيب والابتعاد عن حسابات التعثر.

صدارة مهددة .. والهلال في اختبار الثبات

الهلال يدخل المواجهة وهو يملك في رصيده 53 نقطة وهو الرقم ذاته الذي بلغه الأهلي في الجولة نفسها ما يجعل أي تعادل أو خسارة كفيلا بإرباك حسابات الصدارة خاصة أن النصر يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط

الفريق العاصمي يدرك أن هامش الخطأ أصبح ضيقا للغاية لذلك يدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز مستندا إلى الاستقرار الفني والتجانس الواضح بين عناصره إضافة إلى تعدد الخيارات الهجومية التي تمنح مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي مرونة كبيرة في إدارة المواجهة كما أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم في مختلف المنافسات وهو رقم يعكس صلابته الذهنية والفنية

بنزيما في قلب المشهد

الأنظار ستتجه نحو الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي سيواجه فريقه السابق الاتحاد في مواجهة تحمل أبعادا خاصة بنزيما كان قد سجل ثلاثة أهداف في شباك الأخدود قبل أن يغيب عن التسجيل أمام الاتفاق ويسعى لترك بصمة جديدة في ليلة الكلاسيكو

الاتحاد.. آمال آسيوية وحسابات معقدة

على الجانب الآخر يدخل الاتحاد اللقاء وفي رصيده 37 نقطة متراجعا إلى المركز السابع بعد تقدم الاتفاق إلى 38 نقطة الفوز أمام الهلال يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة رغم صعوبة الحسابات وحاجته إلى تعثر المنافسين

البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد يدرك أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة الصعبة بينما تتجه الأنظار داخل الفريق إلى المغربي يوسف النصيري الذي جاء لتعويض رحيل بنزيما ولم ينجح في ترك بصمة واضحة في أول اختبار قوي أمام النصر لذلك تمثل مواجهة الهلال فرصة حقيقية لإثبات حضوره في المباريات الكبرى

النصر .. فرصة لا تفوت

وفي الجهة الأخرى من الرياض يخوض النصر مواجهة تبدو في متناوله أمام الحزم العالمي يملك 52 نقطة ويترقب نتيجة الكلاسيكو إذ أن أي تعثر للهلال سيمنحه فرصة القفز إلى الصدارة بشرط تحقيق الفوز

النصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 عقب تكرار فوزه على أركاداغ التركمانستاني في إياب دور الستة عشر في مباراة أراح خلالها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عددا من العناصر الأساسية ما يعكس جاهزية كبيرة لمواجهة الدوري

الحزم من جانبه يدخل المباراة وفي رصيده 24 نقطة في المركز الحادي عشر ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه مستفيدا من فوزه في الجولة الماضية على الأخدود لكنه يدرك أن المهمة أمام النصر تحتاج إلى تركيز عال وانضباط تكتيكي طوال دقائق اللقاء

الخليج ونيوم .. طموحات منتصف الجدول

وفي الدمام يسعى الخليج صاحب 27 نقطة في المركز التاسع إلى كسر سلسلة التعثرات التي امتدت لست جولات دون انتصار بعدما اكتفى أخيرا بالتعادل أمام الرياض الفريق بحاجة ماسة إلى استعادة نغمة الفوز لتأمين موقعه في منطقة الدفء

أما نيوم الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن الخليج فيتطلع إلى العودة بنتيجة إيجابية بعدما قدم عرضا قويا أمام القادسية في الجولة الماضية وكان قريبا من الخروج بنقطة التعادل قبل أن يخسر في اللحظات الأخيرة.

الكرة السعودية الرياض الهلال الاتحاد ملعب المملكة أرينا الدوري السعودي النصر

