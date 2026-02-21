سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي

رد الإعلامي سيف زاهر، على سؤال حول اختياره بين منصب وزير الشباب والرياضة أو رئيس اتحاد الكرة، موضحًا أنه سيختار بالتأكيد أن يصبح رئيسا لنادي زد، مؤكدًا أن الاحتراف هو الخيار الأفضل لإمام عاشور خلال الفترة الحالية، حال توافر فرصة قوية خارجيا.

وعن المقارنة بين تريزيجيه وزيزو من حيث الفائدة للأهلي، قال سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار”، على شاشة “النهار”، : “تريزيجيه لاعب كبير جدا ويمثل إضافة كبيرة”، موضحًا أن صالح جمعة كان يمكن أن يصبح أسطورة لكنه لم يستثمر موهبته، موضحًا أن الدوري المصري أكثر مشاهدة، بينما الدوري السعودي هو الأقوى.

وتحدث سيف زاهر عن فكرة تشفير الدوري، موضحًا أنه أمر صعب، إلا أن التشفير قد يكون حلا في بعض الأوقات، لكن الأهم أن يتمكن الجمهور من مشاهدة المباريات، مؤكدًا أن مستقبل محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن حازم إمام أفضل محلل كرة في مصر.

وأشار سيف زاهر إلى أن الأهلي قد يكون أقوى جماهيريا من اتحاد الكرة، لكن من المفترض أن يظل اتحاد الكرة هو الأقوى مؤسسيا، نافيًا اعتقاده بتأثر اتحاد الكرة بالسوشيال ميديا.