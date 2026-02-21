قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري
أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق
توك شو

بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال

منار عبد العظيم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدراما تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها في أذهان الأجيال الجديدة. 

وأكد بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأعمال الفنية التي تقدم رسائل إيجابية؛ تسهم بشكل كبير في غرس هذه القيم، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب.


تأكيد الرئيس السيسي على دعم “الفن المسؤول”

وأشار بكري إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية دعم الأعمال الفنية التي تحمل رسائل مجتمعية إيجابية، مشددًا على ضرورة أن يكون للفن دور في تعزيز القيم الأخلاقية، وليس العكس.

أفلام تشجع على الجرائم

ولفت بكري إلى وجود بعض الأفلام التي تشجع على ارتكاب الجرائم؛ وهو ما يسبب آثارًا سلبية، وكوارث، لم يعتد عليها المجتمع، مشددًا على أن الفن لا يجب أن يكون مجرد ترفيها؛ بل رسالة مسؤولة أيضًا.

مصطفي بكري حقائق وأسرار دور الفن

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

أوقاف بني سويف

مساجد أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في الليلة الثالثة من رمضان .. صور

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تتابع البرامج التدريبية الحرفية بالقومي للمرأة.. وإقبال كبير على مقارئ الجمهور بالمساجد

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس بعد تعرضه لوعكة صحية

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس | تفاصيل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

