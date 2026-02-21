بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدراما تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها في أذهان الأجيال الجديدة.

وأكد بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأعمال الفنية التي تقدم رسائل إيجابية؛ تسهم بشكل كبير في غرس هذه القيم، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب.



تأكيد الرئيس السيسي على دعم “الفن المسؤول”

وأشار بكري إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية دعم الأعمال الفنية التي تحمل رسائل مجتمعية إيجابية، مشددًا على ضرورة أن يكون للفن دور في تعزيز القيم الأخلاقية، وليس العكس.

أفلام تشجع على الجرائم

ولفت بكري إلى وجود بعض الأفلام التي تشجع على ارتكاب الجرائم؛ وهو ما يسبب آثارًا سلبية، وكوارث، لم يعتد عليها المجتمع، مشددًا على أن الفن لا يجب أن يكون مجرد ترفيها؛ بل رسالة مسؤولة أيضًا.