سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب

كشفت الفنانة سمية درويش عن أبرز الشخصيات التي تعتبرها قدوة فنية، مؤكدة أن النجمة الراحلة سعاد حسني تحتل مكانة خاصة في قلبها لما تتمتع به من طيبة وحضور فني استثنائي، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا بأعمالها ومسيرتها.

نموذجًا فريدًا للإبداع والتأثير

وأضافت، خلال لقائها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة الحدث اليوم، أنه لو كانت رجلًا لاختارت النجم الراحل أحمد زكي ليكون قدوتها، معتبرة إياه نموذجًا فريدًا للإبداع والتأثير الفني، لما امتلكه من قدرة استثنائية على تجسيد الشخصيات بعمق وصدق.

واقع اكتشاف المواهب

وتطرقت درويش إلى واقع اكتشاف المواهب حاليًا، منتقدة ما وصفته بغياب المعايير الحقيقية في بعض المسابقات الغنائية، حيث أصبح التركيز منصبًا على نسب التصويت والتفاعل الإعلامي أكثر من الاهتمام بالصوت والموهبة الفعلية.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين يتم الدفع بهم لأسباب دعائية، دون وجود خطة واضحة لدعمهم فنيًا بعد انتهاء البرامج.

وأوضحت أن العديد من الفائزين في المسابقات الحديثة يختفون سريعًا بعد التتويج، في ظل غياب الإنتاج الحقيقي الذي يضمن لهم الاستمرارية، مقارنة بتجارب سابقة مثل برنامج ستار ميكر الذي كان أكثر وضوحًا ونزاهة في اكتشاف الأصوات الجديدة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفن لا يُبنى على الأضواء المؤقتة، بل على العمل الجاد والرعاية الحقيقية للموهبة، داعية إلى ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في مسابقات اكتشاف النجوم، حفاظًا على قيمة الفن وثقة الجمهور.