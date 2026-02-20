غادة عبد الرازق: لقب نمبر وان يضر الفنان قبل غيره والمبالغة في الأجور تستفز الجمهور

انتقدت الفنانة غادة عبد الرازق استخدام بعض الألقاب الترويجية مثل «نمبر وان» أو «الأعلى أجرًا»، مؤكدة أن هذه المصطلحات قد تتسبب في إثارة حساسية داخل الوسط الفني وتستفز شريحة من الجمهور.

النجمة الأعلى أجرًا

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنها لا تعلم من هي النجمة الأعلى أجرًا حاليًا، مشددة على أن إطلاق مثل هذه الأوصاف أمر غير دقيق وقد يسيء للزملاء في المهنة.

وقالت إن الفنان يجب أن يزن كلماته جيدًا قبل التصريح بها، لأن بعض العبارات قد تُفهم بشكل خاطئ أو تخلق حالة من الاستفزاز غير المبرر، سواء لدى الجمهور أو داخل الوسط الفني نفسه.

جودة العمل واحترام عملية الكتابة

وأكدت أن التركيز الحقيقي ينبغي أن يكون على جودة العمل واحترام عملية الكتابة المستقلة، بحيث يُبنى المشروع الفني على الفكرة والنص أولًا، قبل البحث عن اسم النجم أو الحديث عن الأجور. واعتبرت أن الالتزام بالمحتوى الجيد والصدق الفني هو الطريق الأضمن للحفاظ على مكانة الفنان بعيدًا عن الضغوط التسويقية والمبالغات التي قد تؤثر سلبًا على صورة العمل وصنّاعه.