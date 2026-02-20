محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مستشفى نجع حمادي العام، في جولة ميدانية موسعة للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والنائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الخضيري، مدير مستشفى نجع حمادي العام، والدكتور أحمد المحلاوي، مدير الإدارة الصحية.

واستهل محافظ قنا، جولته بمتابعة عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، والتي بدأت بقسم الاستقبال والطوارئ، مروراً بقسم الأشعة، والعناية المركزة، وقسم الباطنة.

وحرص الببلاوي، على التحدث مع المرضى وذويهم للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعد شرياناً حيوياً لا يخدم مركز نجع حمادي فحسب، بل يمتد نطاق خدماته ليشمل 4 مراكز مجاورة.

وخلال الجولة، استعرض مدير المستشفى، الإمكانيات المتاحة، حيث يضم المستشفى 20 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث الوسائل، و22 حضانة للأطفال المبتسرين، ووحدات متخصصة تشمل بنك الدم، ووحدة الغسيل الكلوي، والمعامل، وقسم التعقيم المركزي، وعيادات خارجية، وغرف عمليات مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة.

وفي ختام جولته، وجه محافظ قنا، تعليمات مشددة لمدير المستشفى بضرورة حسن معاملة المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم القطاع الصحي وتطوير المنشآت الطبية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



