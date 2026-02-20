بيراميدز يتقدم على سيراميكا في الدوري المصري

تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجَّل اللاعب حامد حمدان الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 47، بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني للمباراة.

مجريات مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

لم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب، وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء؛ بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين، قبل أن يتقدم بيراميدز بالهدف الأول في بداية الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر -أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي.