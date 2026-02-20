حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة

يمكنكم متابعة مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين ضمن سباق المنافسة على مراكز المقدمة.

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة إكسترا لايف، ويمكن للجماهير متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر موقع فيسبوك، لتوفير أكثر من وسيلة مشاهدة لعشاق الكرة المصرية.

وجاءت بيانات القناة الناقلة على النحو التالي:

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري واسع لمجريات اللقاء وخاصة تصدر سيراميكا كليوباترا جدول الدوري الممتاز.