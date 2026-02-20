ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مصنع منظفات صناعية مغشوشة قبل طرحها في الأسواق بالقاهرة تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أكثر من 5 طن منظفات صناعية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية - أكثر من 3 طن مواد خام – 15000 عبوة فارغة – خط إنتاج) داخل مصنع "غير مرخص" لتعبئة المنظفات الصناعية ، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.