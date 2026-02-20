قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة

ضبط 5 طن منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع قبل طرحها في الأسواق بالقاهرة
ضبط 5 طن منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع قبل طرحها في الأسواق بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مصنع منظفات صناعية مغشوشة قبل طرحها في الأسواق بالقاهرة تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق. 

جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أكثر من 5 طن منظفات صناعية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية - أكثر من 3 طن مواد خام – 15000 عبوة فارغة – خط إنتاج) داخل مصنع "غير مرخص" لتعبئة المنظفات الصناعية ، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين ضمك والشباب بالدوري السعودي

الزمالك

جمهورك مستني منك الفوز .. الدردير يدعم الزمالك في مباراة حرس الحدود

صورة من اللقاء

​أحمد سلامة : الشناوي قيمة تاريخية للأهلي والمنتخب.. ودعم مصطفى شوبير لا يعني "هدم" الكبار

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد