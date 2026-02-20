وفاء عامر : مقدرش أقدم دور إغراء في سني ده

كشفت الفنانة وفاء عامر عن موقفها من تقديم أدوار الإغراء، مؤكدة أن لكل مرحلة عمرية اختياراتها التي تتناسب معها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج ورا الشمس، المذاع عبر شاشة قناة الشمس.

وخلال الحلقة، طرحت ياسمين الخطيب سؤالًا مباشرًا على وفاء عامر، حول إمكانية قبولها ما يُعرف بـ دور العمر في فيلم عالمي، إذا كان يتضمن مشهد إغراء.



وجاء رد وفاء عامر واضحًا وصريحًا، إذ قالت: في سني ده مقدرش أقدم دور إغراء، ولو الدور مناسب لسني ممكن أفكر في تقديمه.

وأوضحت وفاء عامر أن اختياراتها الفنية في الوقت الحالي أصبحت تحكمها معايير مختلفة عن بداياتها، مشيرة إلى أنها تحرص على انتقاء الأدوار التي تعكس خبرتها ونضجها الفني، وتكون متسقة مع صورتها أمام الجمهور.



كما أكدت أن الفنان يجب أن يوازن بين الطموح الفني والحفاظ على تاريخه، لافتة إلى أن النجاح لا يرتبط فقط بجرأة المشاهد، وإنما بقيمة العمل ككل وتأثيره.