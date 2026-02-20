أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

مع حلول شهر رمضان، يحتاج مرضى القولون العصبي إلى اختيار أطعمة مناسبة للسحور تساعد في تقليل أعراض القولون مثل: “الانتفاخ، التقلصات، الإسهال أو الإمساك، وتحافظ على راحة الجهاز الهضمي طوال فترة الصيام”.

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

وكشف موقع Healthline عن بعض الأطعمة المناسبة لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان خلال السحور، ومن ابرزها :

ـ الخضروات المطبوخة والبسيطة الهضم مثل الجزر، الكوسا، القرع والخيار، وهي سهلة الامتصاص ولا تثير حساسية الأمعاء، كما تساعد في حركة الأمعاء بدون تهيُّج

ـ الفواكه كالبرتقال والبطيخ، فهي تحتوي على ألياف سهلة الهضم وتحافظ على ترطيب الجسم، كما توفر فيتامينات مفيدة بدون إثارة الأمعاء.

ـ البروتينات الخفيفة، مثل: الدجاج المشوي أو المسلوق والأسماك (السلمون أو البساريا) التي تهضم بسهولة ولا تسبب غازات أو تقلصات.

ـ منتجات الألبان منخفضة اللاكتوز في حال تحملها الجسم، يمكن تناول الحليب الخالي من اللاكتوز أو الزبادي منخفض الدسم لدعمه بالبروبايوتيك (البكتيريا النافعة) التي تعزز صحة الأمعاء.

ـ الحبوب الخالية من الجلوتين، مثل: الكينوا أو الأرز الأبيض أو دقيق الشوفان، فهي خفيفة على الجهاز الهضمي وتقلل من التهيّج.

ـ المكسرات والبذور الخفيفة، مثل: اللوز والجوز (بكميات مناسبة)، تحتوي على ألياف صحية ودهون مفيدة وقد تتناسب مع بعض حالات القولون العصبي عند تناولها بحذر.

ملاحظات حول السوائل

ـ احرص على شرب كمية كافية من الماء قبل الصيام للدعم الهضمي والترطيب.

ـ الشاي بالأعشاب مثل النعناع أو البابونج قد يساعد في تهدئة المعدة وتقليل النفخة، شرط أن يكون غير مركز أو محلى.

الأطعمة التي قد تثير أعراض القولون

في المقابل، هناك أطعمة مشهورة بأنها تُفاقم أعراض القولون العصبي، وخاصة عند تناولها في السحور:

ـ الأطعمة الدسمة والمقلية

ـ البقوليات مثل الفول والحمص (تسبب غازات)

ـ الأجبان الغنية بالدهون

ـ بعض منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز

ـ الأطعمة الغنية بالسكر أو الحبوب الكاملة العالية في الفودماب (قد تتسبب في الغازات والانتفاخ).

نصائح غذائية لمرضى القولون العصبي في رمضان

ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة في السحور، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

ـ تجنب التوابل الحارة والمشروبات الغازية التي قد تهيّج الأمعاء.

ـ اتبع نظام قليل الفودماب بمساعدة أخصائي تغذية لتحديد الأطعمة التي تتحملها بشكل أفضل.