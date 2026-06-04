طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الخبز بالثوم.

طريقة عمل خبز بالثوم :

المكونات:

خبز توست ، برجر ، باجيت - 3

ثوم - 3 فصوص

زبدة على حرارة الغرفة - 3 ملاعق كبيرة

بقدونس مفروم فرماً ناعماً - كوب أو أقل بحسب الحاجة

جبن مبشور من أي نوع تحبينه - كوب أو أكثر بحسب الحاجة

ملح - بحسب الحاجة

طريقة العمل:

1- إقطعي الخبز بالعرض ليصبح عندك 6 قطع ، او قطعية شرائح كبيرهى

2- إدهني سطح كلّ قطعة خبز بنصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

3- إهرسي الثوم هرساً ناعماً جداً.

4- إمرغي وجه كلّ قطعة بالقليل من الثوم المهروس.

5- رشّي بعض الملح.

6- وزّعي البقدونس على وجه كلّ قطعة.

7- أضيفي الجبن المبشور.

8- صفّي قطع الخبز في صينية وأدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة على الرفّ العلوي لمدّة 15 دقيقة.

9- حمّري وجه الخبز من فوق بحسب الرغبة.

10- قدّمي الخبز بالثوم بارداً أو ساخناً.