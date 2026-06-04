طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الخبز بالثوم.
طريقة عمل خبز بالثوم :
المكونات:
خبز توست ، برجر ، باجيت - 3
ثوم - 3 فصوص
زبدة على حرارة الغرفة - 3 ملاعق كبيرة
بقدونس مفروم فرماً ناعماً - كوب أو أقل بحسب الحاجة
جبن مبشور من أي نوع تحبينه - كوب أو أكثر بحسب الحاجة
ملح - بحسب الحاجة
طريقة العمل:
1- إقطعي الخبز بالعرض ليصبح عندك 6 قطع ، او قطعية شرائح كبيرهى
2- إدهني سطح كلّ قطعة خبز بنصف ملعقة كبيرة من الزبدة.
3- إهرسي الثوم هرساً ناعماً جداً.
4- إمرغي وجه كلّ قطعة بالقليل من الثوم المهروس.
5- رشّي بعض الملح.
6- وزّعي البقدونس على وجه كلّ قطعة.
7- أضيفي الجبن المبشور.
8- صفّي قطع الخبز في صينية وأدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة على الرفّ العلوي لمدّة 15 دقيقة.
9- حمّري وجه الخبز من فوق بحسب الرغبة.
10- قدّمي الخبز بالثوم بارداً أو ساخناً.