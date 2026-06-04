بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة عبير صبري

وظهرت عبير صبري باطلالة ملفتة، مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وارتدت عبير صبرى، هاف ستومك باللون الأبيض، ونسقت معه “بليزر أسود” مع البنطلون الجينز الأزرق، وهو ما جعل إطلالتها انيقة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل عبير صبري إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وتعد الفنانة عبير صبري من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما.