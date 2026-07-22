وزير الصحة : أعتذر كمسؤول للمواطن المصري عن أي معاناة

زف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشرى للعاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في منظومة أجور الفرق الطبية، بما يساهم في دعم العاملين وتحسين أوضاعهم.

النظر في أجور الفريق الصحي

وقال وزير الصحة خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن هناك جهودًا جارية لإعادة تقييم أجور العاملين بالقطاع الصحي، موضحًا: “نعمل مع وزير المالية على إعادة النظر في أجور الفريق الصحي بالكامل”.

حوافز وبدلات جديدة

وكشف عبدالغفار عن قرب الإعلان عن حوافز وبدلات جديدة للفرق الطبية بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء وجميع العاملين في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد وزير الصحة على أن الطبيب المصري يمثل العنصر الأهم في نجاح المنظومة الصحية، قائلًا: “الطبيب المصري هو أعظم عنصر في المنظومة الطبية”.

وفي رسالة إلى المواطنين، أكد عبدالغفار تحمله المسؤولية عن أي معاناة قد يواجهها المواطن داخل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.