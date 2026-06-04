انتصار تاريخي.. تعليق الغندور بشأن فوز الجزائر على هولندا قبل انطلاق المونديال

فاز منتخب الجزائر بهدف نظيف على نظيره هولندا، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي، استعدادا لكأس العالم 2026.

وعلق الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب: "انتصار تاريخي للكرة الجزائرية علي حساب هولندا يجعل المغرب في المركز السابع عالميا قبل كأس العالم".

وجاء هدف الجزائر عن طريق أنيس حاج موسى في الدقيقة 86.

مجموعة هولندا

ومن المنتظر أن يتواجد منتخب هولندا في المجموعة السادسة مع تونس واليابان والسويد.

فيما يأتي منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والنمسا والأردن.