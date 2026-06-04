قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي
هشام نصر: لم تُسجّل أي عقوبة تأديبية ضد الزمالك.. وصلاح مصدق لاعب مؤدب
تحرك جنائي من أسرة الطالبة.. تطورات جديدة في واقعة موظف تعليم القليوبية
في انتظار الحسم.. كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده
90 ألف متر.. متحدث الرياضة يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في ميت عقبة
انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر
حول موبايلك لـ باور بانك.. 5 أجهزة تقدر تشحنها من آيفون
شريف عامر: لا اتفاق نهائي بشأن مستحقات أرض الزمالك.. واجتماعات جديدة لحسم الأزمة
أروى جودة: كنت هعتزل التمثيل علشان كنت مرتبطة بشاب مصري
الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية.. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من طول فترات ارتفاع الحرارة صيفًا
منتخب الجزائر يفوز على هولندا بهدف وديا استعدادا لكأس العالم
هل الإنسان يشعر بقرب موته قبل 40 يومًا من وفاته؟.. الإفتاء: بـ 5 علامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

انخفض سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، بنحو 200 جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7543 جنيهًا للشراء.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1320 جنيهًا ووصل الآن إلى 52.480 ألف، بعد أن كان قد وصل ختام تعاملات الاسبوع الماضي إلى 54.120 جنيه.

وهبط سعر الذهب عيار 21 من 6765 جنيهًا للجرام إلى 6600 جنيه الان

جاء ذلك  أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين ‌يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفض سعر الذهب علاميا دون مستوى الـ 4500 دولار مسجلا الان 4443 دولارًا للاوقية

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي.

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل ⁠إلى فقدان جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لكونه لا يدر عائدا.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4443 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5657 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6600 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7543 جنيها للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 52.800 جنيه.

الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا الجنيه الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

الزمالك

أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المتهمة

ترقص بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة

المتهمون

ضبط 4 سائقين نقل استعرضوا بسياراتهم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

بيومس فؤاد - أرشيفية

الكلابشات المالية تلاحق بيومي فؤاد.. حكم قضائي بإلزامه بدفع مصاريف صغيرة

بالصور

التهاب المعدة وارتجاع المريء.. أعراضه وكيف يمكنك التخلص منه

التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد