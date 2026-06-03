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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، عقب انخفاضات متتالية وصل إجمالي التراجع في مزارع بنحو 26 جنيهًا في الكيلو.

وصعد سعر الدواجن بنحو 5 جنيهات، بعد ارتفاع الطلب مره أخرى، بعد عيد الأضحى المبارك.

 والشهر الماضي، تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76ثم 70 جنيهًا بالتزامن مع عيد الأضحى.

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيهًا، ثم ارتفعت مره أخى بشكل طفيف.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 73 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 83 و90 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 73 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 83و90 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 92 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 102و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و115 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 17و18 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 90و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

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