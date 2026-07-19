شريف عبد المنعم: حسين الشحات أفضل من زيزو.. ولاعب الأهلي في حتة تانية

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات يتفوق على أحمد سيد "زيزو" من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلي يقدم مستوى مختلفًا داخل القلعة الحمراء، مطالبًا زيزو بتطوير مستواه خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف عبد المنعم، في تصريحات إذاعية: "حسين الشحات في حتة تانية داخل النادي الأهلي، وقبل ما زيزو ييجي الأهلي كنت بقول إن حسين الشحات أفضل منه في الموهبة وأسلوب اللعب".

وأضاف: "زيزو لما كان في الزمالك كان بيلعب بإمكانياته اللي على قد نادي الزمالك، ولازم يطور نفسه، لأن هيبقى عنده مشكلة لو الناس افتكرت إن ده مستواه، فلازم يثبت إن عنده حاجة أكتر".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبدء منافسات الموسم يوم 20 أغسطس الجاري.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال برنامج مكثف يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المباريات الرسمية.

وبعد الانتهاء من الفقرات البدنية، يركز الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع تطبيق عدد من الجمل الخططية الخاصة بأسلوب اللعب، إلى جانب توجيه اللاعبين بشأن أدوارهم داخل الملعب.

كما يحرص عموتة على عقد جلسات قصيرة مع اللاعبين خلال المران، لشرح بعض التعليمات الفنية، والتأكيد على أهمية الالتزام والانضباط خلال فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية في ظل غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، على أن ينتظموا في التدريبات خلال الأيام المقبلة.