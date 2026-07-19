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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماعاً تنسيقياً لتطوير موقف دراو والحماية المدنية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الإجتماع التنسيقى الخاص لتطوير موقف دراو الحالى ، وإستكمال الأعمال بمبنى الحماية المدنية بمنطقة المحمودية ، وذلك بحضور المشرف على المشروعات ، ومديرى الحماية المدنية والإسكان والتخطيط والمتابعة ، ورئيس مركز ومدينة دراو .

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز والتنفيذ للمشروعات الخدمية الجارية ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 .

تطوير موقف دراو الحالى

وخلال الإجتماع ، وجه المهندس عمرو لاشين إلى ضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير موقف دراو الحالى ، والمقام على مساحة 3 آلاف م2  بما يراعى تحقيق السيولة المرورية ، والتنظيم الحضارى ، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وسائقى المركبات ، مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ لتحقيق العوائد الإيجابية منه فى القريب العاجل .

إستكمال مبنى الحماية المدنية بالمحمودية


كما كلف عمرو لاشين بسرعة إستكمال الأعمال ذات الأولوية بمبنى الحماية المدنية بمنطقة المحمودية ، مع تحقيق الإستفادة المثلى من الإعتمادات المالية المتاحة من خلال التركيز على إنهاء الجزء الرئيسى بالمبنى ، وإدراج باقى الأعمال ضمن الخطة الإستثمارية القادمة بما يضمن سرعة تشغيله ودخوله الخدمة لدعم منظومة الحماية المدنية بالشكل المطلوب.

ويقام مبنى الحماية المدنية على مساحة 850 م2، ويتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية بما يساهم فى توفير مبنى حضارى للعاملين بهذا القطاع الحيوى ، ويدعم تطوير منظومة الحماية المدنية ، ويرفع من كفاءة الإستجابة والتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ على الوجه الأكمل .

إستغلال أمثل للإعتمادات المالية

وأكد محافظ أسوان ، على أهمية الإدارة الرشيدة للإعتمادات المالية بما يحقق أعلى معدلات الإستفادة ، ويسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ، وفقاً لخطط التنمية التى تنفذها المحافظة .


تعكس هذه المتابعة المستمرة حرص محافظة أسوان على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية ، والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بما يسهم فى دعم البنية الأساسية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، للتنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة .

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