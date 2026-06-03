بعد ارتفاعه.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك

صعد سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، متجاوزا مستوى الـ 52 جنيها.

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار مسجلا 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 3-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الآن

وفي المصرف العربي الدولي وصل إلى 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما سجل في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 51.91 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي بلغ 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك العقاري المصري العربي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع