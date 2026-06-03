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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاعه.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

صعد سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، متجاوزا مستوى الـ 52 جنيها.

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار مسجلا  51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 3-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل  52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الآن

وفي المصرف العربي الدولي وصل إلى 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

كما سجل في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 51.91 جنيه   للشراء و 52.01 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.90 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك المصري الخليجي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.89 جنيه للشراء و  51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي بلغ  51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في في البنك العقاري المصري العربي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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