مكتبة مصر العامة تنقل التدريب الرقمي إلى الشارع عبر قوافل «مصر تقرأ»

تحت رعاية السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، أطلقت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة الدكتورة رانيا شرعان، أولى فعاليات قوافل "مصر تقرأ" التدريبية من ممشى الحسن السياحي بمدينة حدائق أكتوبر، في خطوة جديدة تؤكد تطور خدمات المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ"، وانتقالها من تقديم خدمات القراءة واستعارة الكتب إلى تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة في المهارات الرقمية والتكنولوجية.

وشهدت الفعاليات تحويل المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ" لأول مرة إلى معمل كمبيوتر متنقل مجهز، بعد دعمها من صندوق مكتبات مصر العامة بعدد 8 أجهزة حاسب آلي حديثة، بما يتيح استقبال الأطفال والنشء والشباب، وتنمية مهاراتهم الرقمية، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل، في إطار رؤية المكتبة لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وقدمت المكتبة ثلاث ورش تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب العملي والإبداعي. وجاءت الورشة الأولى بعنوان "جولة تفاعلية"، وتعرف خلالها المشاركون على كيفية تصميم جولات افتراضية للمتاحف والمزارات السياحية باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

أما الورشة الثانية، "مجلة صغيرة"، فأتاحت للمشاركين تعلم أساسيات تصميم وإخراج مجلة إلكترونية باستخدام برنامج Microsoft Word، مع التدريب على تنسيق الصفحات وإعداد محتوى احترافي بصورة مبسطة.

وفي الورشة الثالثة، "بودكاست كيدز"، اكتسب الأطفال مهارات إعداد وتقديم حلقات البودكاست، بداية من الكتابة والإلقاء والتسجيل الصوتي، وصولًا إلى المونتاج وإنتاج حلقة صوتية متكاملة.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة مكتبة مصر العامة للتوسع في تقديم برامج تدريبية متنوعة في مجالات التكنولوجيا، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم، والإعلام الرقمي، إلى جانب البرامج الفنية والتعليمية، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال والنشء والشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعلم والإبداع، بأسعار رمزية.

وقال عمرو أبوبكر، مدير الخدمات الخارجية بمكتبة مصر العامة، إن قوافل "مصر تقرأ" التدريبية ستستمر على مدار عام كامل، لتجوب جميع مواقع خدمة المشروع، وتشمل زهراء مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة بدر، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر الجديدة، بما يضمن وصول الخدمات التدريبية إلى أكبر عدد من المستفيدين.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، أن المكتبة نجحت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الخارجية، بعدما أصبحت المكتبة المتنقلة تقدم برنامجًا متكاملًا من الخدمات الثقافية والتعليمية والتدريبية، ينقل إلى المجتمع معظم الخدمات التي تقدمها المكتبة الرئيسية بالدقي، ولم يعد دورها يقتصر على القراءة واستعارة الكتب، بل أصبحت منصة متنقلة للتعلم، واكتساب المهارات، وبناء القدرات، بما يعزز دور المكتبة في خدمة المجتمع وصناعة جيل أكثر استعدادًا للمستقبل.