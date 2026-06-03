إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

نفت إيران أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي مؤخراً، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى الأدلة وتأتي في إطار ما وصفته بمحاولات تحميلها مسؤولية التطورات الأمنية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن طهران ترفض بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بالهجوم، مشددة على احترامها لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها.

وأضافت أن السياسة الإيرانية تقوم على تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، داعية إلى عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن أي مزاعم بشأن تورطها في الهجوم يجب أن تستند إلى أدلة موثقة ونتائج تحقيقات مستقلة، معتبرة أن توجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات لا يسهم في تهدئة الأوضاع أو معالجة التحديات الأمنية القائمة.

ويأتي النفي الإيراني بعد اتهامات وبيانات رسمية صدرت في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي وألحق أضراراً ببعض المرافق، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

وفي المقابل، تواصل الجهات الكويتية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وتشهد المنطقة توترات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية المتلاحقة، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ولم تصدر حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات بشأن الهجوم، فيما تترقب الأوساط السياسية والأمنية ما ستسفر عنه الإجراءات الجارية لتحديد المسؤوليات بشكل رسمي.

