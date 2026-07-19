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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديكلان رايس: هذا أفضل جيل لإنجلترا منذ أبطال 1966.. وكنا على بعد دقائق من نهائي كأس العالم

ديكلان رايس
ديكلان رايس
إسلام مقلد

أكد ديكلان رايس، نجم منتخب إنجلترا، أن الجيل الحالي للأسود الثلاثة يُعد الأفضل منذ عقود، مشيرًا إلى أن الفريق بات الأقرب لتكرار إنجاز التتويج بكأس العالم الذي تحقق عام 1966، رغم الاكتفاء بالمركز الثالث في مونديال 2026.

وأنهى منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بحصد المركز الثالث، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ التتويج التاريخي باللقب قبل 60 عامًا.

مرارة الإقصاء من الدور نصف النهائي

ورغم مرارة الإقصاء من الدور نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين، أعرب رايس عن ثقته الكبيرة في مستقبل المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك كل المقومات للمنافسة على البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وقال رايس، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذا أفضل منتخب لإنجلترا منذ فترة طويلة جدًا، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها".

الفخر بما قدمناه في البطولة

وأضاف: "نشعر بالفخر بما قدمناه في البطولة، لكن في الوقت نفسه لا يزال الحزن يسيطر علينا بسبب الخروج من نصف النهائي، لأننا كنا قريبين جدًا من الوصول إلى المباراة النهائية".

وأوضح لاعب وسط إنجلترا أن المنتخب لم يعد يكتفي بالوصول إلى الأدوار المتقدمة، قائلًا: "لقد سئمنا الحديث عن الفخر بالوصول إلى نصف النهائي أو النهائي، نحن نريد الفوز بالألقاب مع منتخب إنجلترا، لكن إنهاء البطولة في المركز الثالث يظل إنجازًا مهمًا".

المنتخب الإنجليزي بات على أعتاب تحقيق حلم التتويج

وأكد رايس أن المنتخب الإنجليزي بات على أعتاب تحقيق حلم التتويج، مشددًا على أن الفارق بين النجاح والإخفاق أصبح مجرد تفاصيل صغيرة داخل أرض الملعب.

وأضاف: "نحن قريبون للغاية من تحقيق اللقب. خلال السنوات الماضية خسرنا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، لكنني أؤمن أننا نسير في الطريق الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، وهذا ما حدث أمام الأرجنتين. خسرنا المباراة بسبب بعض التفاصيل داخل منطقتي الجزاء، لكننا سنواصل العمل لأننا نؤمن بأن لحظتنا ستأتي".

وكان منتخب إنجلترا قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي كأس العالم، قبل أن يقلب منتخب الأرجنتين النتيجة في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز هدفين بدءًا من الدقيقة 85، ليحسم التانجو بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

منتخب إنجلترا كأس العالم مونديال 2026 المنتخب الإنجليزي منتخب الأرجنتين

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