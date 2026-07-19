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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل : حققنا إنجاز لم يحدث من 60 عاما بعد التواجد في المركز الثالث

توخيل
توخيل
عبدالله هشام

أكد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على سعادته بتحقيق إنجاز فريد منذ 60 بعد احتلال الأسود الثلاثة المركز الثالث في كأس العالم. 

وقال توخيل في تصريحاته: شعرت وكأننا خرجنا من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، ثم بعد 24 ساعة أصبحنا نحقق أكبر إنجاز لنا منذ 60 عامًا.

وواصل: نحاول ألا نغرق كثيرًا في الإحباط، وألا نبالغ أيضًا في الاحتفال عند النجاح، سواء بالنسبة لي أو للفريق، أعتقد أن حالة الإحباط والدراما بعد مباراة الأرجنتين كانت مبالغًا فيها، لكن هذا جزء من كرة القدم، أفضل طريقة للرد هي داخل الملعب وتحقيق الفوز التالي.

وأكمل: كل ما عدا ذلك مجرد كلام، والكلام لا يمنحك نقاطًا ولا انتصارات، عليك أن تتحمل ذلك، وأن تبقى قويًا، وأن تواصل الإيمان بنفسك، أنا سعيد لأننا أظهرنا رد الفعل الذي كنا نريده، وكان ذلك أمرًا مثيرًا للإعجاب.

وأردف: من الصعب أن تلعب أربع مباريات، ثم يحدث ما حدث هنا، قدمنا شوطًا أول رائعًا، ثم مررنا بشوط ثانٍ مضطرب، كان بإمكانك أن ترى الفرق الذي يصنعه يوم واحد فقط، والفرق في جدول المباريات، نحن مرهقون للغاية ومستنزفون تمامًا بسبب الأسابيع الماضية، لا يسعني إلا أن أوجه إشادة كبيرة واحترامًا للعقلية التي أظهرناها، وكيف تجاوزنا كل الصعوبات، كان ذلك رائعًا للغاية.

وقال: كنت أخشى المتطلبات البدنية للمباراة، لأننا نعرف جودة فرنسا وسرعتها، كما أن جدول مبارياتهم كان أقل إرهاقًا، لقد حصلوا على يوم راحة إضافي بين مباراتي نصف النهائي والنهائي، كما أن مسافات السفر لديهم كانت أقل بكثير منا، لذا كان الفارق يصب في مصلحتهم، أما نحن، فقد لعبنا في أجواء حارة، وامتدت إحدى المباريات إلى وقت إضافي، ولعبنا على ارتفاعات عالية، وغير ذلك

واختتم المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائلا : كنت قلقًا من الناحية البدنية، وقد رأيت ذلك في الشوط الثاني، من التشنجات والإرهاق، لكنني لم أقلق أبدًا بشأن العقلية، قلت ذلك من قبل، هذا الفريق صنع شيئًا مميزًا للغاية، وأثبت ذلك مرة أخرى.

توماس توخيل إنجلترا كأس العالم فرنسا الأرجنتين

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