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نهائي كأس العالم 2026.. مباراة الأرجنتين وإسبانيا على قناة مفتوحة مجانًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس العالم 2026.. مباراة الأرجنتين وإسبانيا على قناة مفتوحة مجانًا

إسبانيا
إسبانيا
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم، إلى ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل النسخة الثالثة والعشرين من المونديال.

ويطمح منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب العالمي الذي توج به في النسخة الماضية، وتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة أمجاده العالمية وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما تُوج بالبطولة لأول مرة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

أعلنت عدة قنوات مفتوحة إذاعة المباراة النهائية، ليتمكن المشجعون من متابعة الحدث العالمي مجانًا، وجاءت على النحو التالي:

قناة beIN Sports FIFA World Cup

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القناة الأرضية الجزائرية Program National HD

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

وتحظى المباراة باهتمام عالمي كبير، في ظل الصراع المنتظر بين كوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وعدد من نجوم المنتخب الإسباني، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.

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