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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريو كيمبس: الأرجنتين المرشح الأوفر لحصد كأس العالم.. وميسي يعيش شبابًا ثانيًا

الأرجنتين
الأرجنتين
إسلام مقلد

أكد أسطورة منتخب الأرجنتين ماريو ألبرتو كيمبس، أن منتخب التانجو يمتلك الأفضلية قبل مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن خبرة الأرجنتين في التعامل مع المباريات الصعبة تمنحها أفضلية طفيفة في اللقاء المرتقب.

وقال كيمبس، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إن الوصول إلى نهائي كأس العالم يعني أن الفريق سار في الطريق الصحيح، لكن التتويج باللقب يحتاج إلى تقديم أفضل أداء في المباراة الأهم.

وأضاف: "عليك أن تدرك أنك قدمت كل شيء بشكل صحيح حتى الآن، لكن الفوز بـ كأس العالم يتطلب أن تقدم أفضل ما لديك في المباراة الأخيرة، لأنها قد تضعك على القمة أو تتركك وصيفًا. الفوز بالمونديال ليس سهلًا، والدفاع عنه أصعب، لكن الأرجنتين تملك فرصة حقيقية، وبالنسبة لي هي المرشح الأوفر حظًا".

 

نجاح ميسي

وتابع: "إذا نجح ليونيل ميسي في رفع كأس العالم مرة أخرى، فسيكون ذلك أشبه بملامسة السماء، فلا يوجد إنجاز أكبر من هذا".

 

هداف مونديال 1978

وأوضح هداف مونديال 1978 أن المباراة النهائية تختلف تمامًا عن أي مواجهة أخرى، قائلًا: "النهائيات دائمًا معقدة، لأن التوتر يكون في أعلى مستوياته، وكل شيء يكون على المحك، ولذلك يجب أن تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه المباريات".

وأكد كيمبس أنه سيقف خلف منتخب بلاده رغم ارتباطه الكبير بإسبانيا وجماهير فالنسيا، مضيفًا: "أنا أرجنتيني، وسأشجع الأرجنتين دائمًا، لكنني أتوقع مباراة رائعة، لأن المنتخبين يعتمدان على الاستحواذ والضغط العالي، ولن يمنح أي منهما منافسه فرصة لبناء اللعب بسهولة".

 

معاناة الأرجنتين

وأشار إلى أن معاناة الأرجنتين خلال البطولة قد تكون نقطة قوة في النهائي، موضحًا: "الأرجنتين اضطرت لقلب النتيجة في ثلاث مباريات، وهو ما يؤكد أنها تعرف كيف تعاني وتعود في أصعب الظروف، بينما نجحت إسبانيا في حسم مبارياتها خلال الوقت الأصلي، لذلك أتوقع مواجهة متكافئة، لكنني أمنح الأفضلية للأرجنتين لأنها أثبتت قدرتها على العودة عندما تتأخر".

وأشاد كيمبس بالمستوى الذي يقدمه ليونيل ميسي في البطولة، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع بما يقدمه داخل الملعب.

وقال: "لم أتوقع أن يظهر بهذا المستوى، وكنت أعتقد أنه سيحتاج إلى إدارة مشاركاته، لكنه يعيش شبابًا ثانيًا. اللعب في الدوري الأمريكي منحه هدوءًا أكبر بعيدًا عن الضغوط الأوروبية، وهو ما ساعده على الوصول إلى كأس العالم في أفضل حالة بدنية وذهنية".

واختتم كيمبس تصريحاته بالإشادة بمنتخب إسبانيا، مؤكدًا أنه يمتلك عناصر مميزة في جميع الخطوط، خاصة في وسط الملعب، مضيفًا: "إسبانيا فريق قوي للغاية، يضم لاعبين مميزين في الاستحواذ على الكرة، واستقبل عددًا قليلًا من الأهداف طوال البطولة، لذلك سيكون منافسًا صعبًا في النهائي".

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