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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إدارة ملف حيوانات الشارع بخطة وطنية خطوة مهمة لحماية المواطنين وإنهاء العشوائية

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد
محمد الشعراوي

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع يعكس حرص الدولة على التعامل مع هذا الملف وفق رؤية مؤسسية متكاملة، تجمع بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، ومراعاة معايير الرفق بالحيوان.

وقال حماد في تصريحات خاصة إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة تؤكد أن التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين يجب أن يتم من خلال خطط علمية واضحة، بعيدًا عن أي ممارسات عشوائية أو اجتهادات فردية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية

وأضاف عضو مجلس النواب أن وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الاستعانة بالاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأهلية الملتزمة بالقانون، يسهم في تنفيذ برامج التطعيم والتحصين والسيطرة على أعداد حيوانات الشارع بطريقة حضارية تحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان.

وأشار إلى أن انتشار الشائعات حول هذا الملف يثير حالة من البلبلة، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة العامة والأمن البيئي.

وشدد النائب عيد حماد على أهمية التزام جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الرفق بالحيوان بالضوابط والتعليمات المنظمة لعملها، بما يضمن توحيد الجهود ودعم الدولة في تنفيذ خطتها الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الملف بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.

النائب عيد حماد مجلس النواب حيوانات الشوارع كلاب الشوارع

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