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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 9.02 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8626.87 نقطة، إذ جرى تداول نحو 297 مليون سهم عبر 18 ألفا و3 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 71 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 13.52 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 8769.83 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 188 مليون سهم من خلال 9754 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 30.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.53 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 9044.17 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 109 ملايين سهم عبر 8249 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 81.93 نقطة بما نسبته 0.81% ليصل إلى مستوى 10152.30 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 157 مليون سهم عبر 7219 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26 مليون دينار كويتي.

بورصة الكويت السوق الرئيسي السوق

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