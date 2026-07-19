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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي تدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين
أ ش أ

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الأحد.

وشددت القيادة العامة - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الدفاع الجوي قوة دفاع البحرين

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