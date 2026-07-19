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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صورها مع شخص فى سيارته.. استعانت بأهلها لتأديب زوجها

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من زوجته وأهليتها لتعديهم عليه بالضرب وسرقة متعلقاته الشخصية لخلافات زوجية بينهما وذلك عقب مشاهدته لزوجته حال تواجدها رفقة قائد سيارة ملاكى وزعم الأخير بأن سيارته خاصة بضابط شرطة بكفر الشيخ .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبلغ لقسم شرطة دسوق بكفر الشيخ من صاحب الحساب (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) بتضرره من زوجته وأهليتها لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته (بسحجات وكدمات متفرقة) والإستيلاء على هاتفه المحمول عقب تصويره (زوجته) حال إستقلالها سيارة ملاكى رفقة (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس)، وإدعاء الأخير أن السيارة خاصة بضابط شرطة (على خلاف الحقيقة) ولواذه بالهرب عقب ذلك .

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقهم (زوجة الشاكى، ووالدتها، ووالدها، وشقيقها، ومندوب المبيعات الذى كان برفقة زوجة الشاكى) والسيارة المستخدمة فى الواقعة (خاصة بمالك مكتب إستيراد وتصدير) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب والإستيلاء على هاتف الشاكى لحذف المقطع حرصاً على سمعة زوجته، وتم بإرشاد زوجته إعادة الهاتف المستولى عليه ، وأقر قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة بإدعائه الكاذب خشية تعدى الشاكى عليه أو على السيارة .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى خلافات زوجية

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