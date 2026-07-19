تجديد حبس المتهمين في حادث دهس 5 أشخاص بالأميرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس سائق الأتوبيس وصديقه المتهمين بدهس 5 أشخاص في حادث أتوبيس الأميرية وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

سيدة حامل

وكان لقي 5 أشخاص، بينهم سيدة حامل مصرعهم، في حادث مروع بمنطقة الأميرية بالقاهرة، إثر اصطدام أتوبيس نقل جماعي غير مرخص بدراجتين بخاريتين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق الأتوبيس وصديقه.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق ترك مقود الأتوبيس لصديقه خلال انشغاله بتحصيل أجرة الركاب، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع الحادث الذي أسفر عن سقوط الضحايا.

وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وباشرت النيابة المختصة التحقيق .