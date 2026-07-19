الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه مُتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء السيارات).

قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (10 ملايين جنيه)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.