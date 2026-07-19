القبض على شخص يُدير صفحة للترويج لأعمال الفجور بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لممارسة أعمال الفجور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالجيزة بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لممارسة أعمال الفجور .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





