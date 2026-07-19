محافظ الغربية يكرّم بطلي إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة بعد بطولةٍ حظيت بإشادة واسعة

في لفتة تقدير ووفاء لأصحاب المواقف النبيلة، كرّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، البطلين أحمد مجدي ندا البنا، ابن قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور، ورجب عبد الحميد عبد العال، ابن عزبة ماهر التابعة لقرية ميت الشيخ بمركز قطور، تقديرًا لشجاعتهما وإقدامهما في إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة، في موقف إنساني حظي بإشادة واسعة، وجسّد أسمى معاني الشهامة والإيثار وسرعة نجدة الآخرين،جاء ذلك بحضور أسرة البطلين.

تكريم محافظ الغربية

وخلال التكريم، حرص محافظ الغربية على الحديث مع البطلين، معربًا عن بالغ تقديره لما قدماه من موقف إنساني مشرف، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج يجب أن يعرفها الجميع وأن تحظى بما تستحقه من تقدير، لأنها تقدم صورة حقيقية للمعدن الأصيل للمصريين، وتغرس في نفوس الشباب قيم الشهامة، وتحمل المسؤولية، والمبادرة إلى نجدة الآخرين وقت الشدائد.

إنقاذ حياة أسرة كاملة

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن ما قام به أحمد مجدي ندا البنا ورجب عبد الحميد عبد العال يعبر عن أصالة أبناء الغربية، ويؤكد أن الشهامة والنجدة قيم راسخة في شخصية المصريين، الذين يثبتون في كل موقف أن إنقاذ الأرواح واجب إنساني لا يعرف ترددًا، مشيرًا إلى أن المحافظة ستظل حريصة على الاحتفاء بكل نموذج مشرف يرسخ هذه القيم النبيلة ويقدم قدوة حقيقية للأجيال الجديدة.

الشهامة المصرية

واختتم المحافظ بتوجيه التحية للبطلين، مؤكدًا أن ما قدماه سيظل محل تقدير واعتزاز، وأن الغربية تفخر دائمًا بأبنائها الذين يترجمون قيم الإنسانية إلى أفعال، ويثبتون في المواقف الصعبة أن الشهامة ليست كلمات تُقال، بل مواقف تُخلد في ذاكرة الناس.