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يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. يبحث عنه طلاب الصف الثالث الثانوي واولياء أمورهم ، بعد تداول أنباء عن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، ينطلق رسميا بعد 17 يوم من الآن ، بحسب المواعيد المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم محمد ، حيث يبدأ رسميا يوم 21 يونيو 2026 .


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. النظام الجديد

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، وجاءت تفاصيله كما يلي :

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء 

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء 

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. النظام القديم

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء 

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو : الفيزياء 

الأحد 12 يوليو : الأحياء 

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا والعلوم البيئية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026

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