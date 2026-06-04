يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. يبحث عنه طلاب الصف الثالث الثانوي واولياء أمورهم ، بعد تداول أنباء عن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، ينطلق رسميا بعد 17 يوم من الآن ، بحسب المواعيد المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم محمد ، حيث يبدأ رسميا يوم 21 يونيو 2026 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. النظام الجديد
وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، وجاءت تفاصيله كما يلي :
الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء
الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء
الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. النظام القديم
الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 2 يوليو : الكيمياء
الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 9 يوليو : الفيزياء
الأحد 12 يوليو : الأحياء
الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا والعلوم البيئية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية
السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)
الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية
الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )
السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )
الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )
الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)
السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)
الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين
الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء