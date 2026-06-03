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أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلنها عبر هذا الرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلنها عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ماكن و مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 تم إعلانها لكل طالب عبر رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الشهادات العامة  ، ليعرف كل طالب لجنته المدونة على رقم جلوسه .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

يمكن الوصول إلى رابط  أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، من خلال الدخول على منصة الشهادات العامة من خلال https://moe-register.emis.gov.eg/login 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 
  • اضغط على الإطلاع على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي
  • ادخل بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للدخول على صفحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وأماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026 

 

تظليل وكتابة رقم الجلوس المكون من 7 أرقام

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وطريقة كتابتها وقت الامتحان

حيث شددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، على أنه لابد في امتحانات الثانوية العامة 2026 من تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام بالترتيب إلى جانب كتابته بالأرقام ، فمثلا لو رقم الجلوس 1830264 يكون على الطالب كتابة وتظليل  الرقم بالترتيب كما يلي :

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة

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