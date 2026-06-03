أرقام جلوس الثانوية العامة 2026.. تنبيه عاجل بشأن طريقة كتابتها وقت الامتحان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وطريقة كتابتها وقت الامتحان

تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام

حيث شددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، على أنه لابد في امتحانات الثانوية العامة 2026 من تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام بالترتيب إلى جانب كتابته بالأرقام ، فمثلا لو رقم الجلوس 1830264 يكون على الطالب كتابة وتظليل الرقم بالترتيب كما يلي :

ظهرت الآن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي بالنظامين القديم و الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، متاحة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادات العامة .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

يمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، من خلال الدخول على منصة الشهادات العامة من خلال https://moe-register.emis.gov.eg/login

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان .. خطوات الاستعلام

ادخل على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login

اضغط على الإطلاع على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي

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أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026