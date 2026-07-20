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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماركا تكشف أبرز 5 مرشحين للكرة الذهبية 2026 بعد نهاية كأس العالم

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حمزة شعيب

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2026، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم، التي توج بها منتخب إسبانيا بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

واعتمدت الصحيفة في اختياراتها على آراء خمسة من أبرز صحفييها، الذين رشح كل منهم اللاعب الأجدر بالتتويج بالجائزة، في ظل المستويات التي قدمها مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن أبرز المرشحين، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى خلال البطولة، ليواصل كتابة التاريخ رغم بلوغه 39 عامًا، وهو ما قد يمنحه الكرة الذهبية التاسعة في مسيرته.

كما برز اسم الإسباني لامين يامال بقوة، بعد مساهمته في تتويج إسبانيا بكأس العالم، إلى جانب قيادته برشلونة لتحقيق لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، فضلًا عن أرقامه المميزة على المستوى الفردي، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لحصد الجائزة لأول مرة.

وضمت القائمة أيضًا المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي واصل تألقه مع بايرن ميونخ بعدما سجل 36 هدفًا، وقاد الفريق للفوز بالدوري والكأس، كما ساهم في حصول منتخب إنجلترا على المركز الثالث في كأس العالم، محققًا أرقامًا تاريخية مع منتخب بلاده.

ومن بين الأسماء المرشحة كذلك، لاعب الوسط الإسباني رودري، الذي قدم مستويات لافتة في كأس العالم، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب دوره المؤثر مع مانشستر سيتي خلال الموسم، ما يعزز فرصه في المنافسة على الكرة الذهبية.

واختتمت القائمة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي واصل تألقه على الصعيد الفردي بعدما توج بلقب هداف الدوري الإسباني، وهداف دوري أبطال أوروبا، والحذاء الذهبي في كأس العالم، ليؤكد حضوره الدائم بين أبرز المرشحين للجائزة.

وتبقى المنافسة على الكرة الذهبية مفتوحة حتى إعلان القائمة النهائية، في ظل تقارب المستويات بين أبرز نجوم العالم، بعد موسم استثنائي اختتم ببطولة كأس العالم 2026.

كأس العالم الكرة الذهبية المرشحون للكرة الذهبية

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