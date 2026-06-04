بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

قدم الشيف تامر فتحيى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة الكوكيز ببيضة واحدة.

طريقة التحضير لعمل الكوكيز:

المكونات:

نصف كوب زبدة غير مملحة (100 جرام )

1 كوب سكر بودرة

1 بيضة

2 كوب دقيق

فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشه ملح

نصف كوب تشوكلت شيبس

طريقه التحضير لعمل الكوكيز:

فى بوله نضع الزبدة والسكر البودرة ونخفق حتى تمتذج المكونات جيدا

ثم نضيف البيضه والفانيليا ورشة الملح ونخفق جيدا ثم نضيف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر حتى تتكون عجينة لينة ثم نضيف شوكلت شيبس ويمكن حشوها بالنوتيلا

نضع خليط الكوكيز في الثلاجة لمدة نصف ساعة

نشكل البسكويت ونضعه في صينية مدهونة بالزيت أو ورق زبده وندخل الصينية فرن مسبق التسخين في الرف الاوسط على درجه حراره 180 مده 15 دقيقة، أو حسب الفرن.