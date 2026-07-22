السعودية والكويت تبحثان تطورات الأوضاع وجهود تحقيق الأمن و الاستقرار

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب ولي العهد السعودي - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت.